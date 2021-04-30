Стали известны все четвертьфиналисты юниорского чемпионата мира по хоккею

По итогам очередного игрового дня юниорского чемпионата мира по хоккею определились все участники плей-офф. В четвёртый игровой день турнира стали известны обладатели пятых мест во всех двух группах — сборная России обыграла национальную команду Германии со счётом 6:1, а сборная Белоруссии оказалась сильнее Латвии.
Таким образом, Германия и Латвия потерпели по третьему поражению на турнире и уже точно не смогут подняться выше последнего места в группе. В четвертьфинал турнира выходят по четыре лучшие команды из групп.
В четвертьфинале турнира сыграют сборные Белоруссии, Канады, Швеции, Швейцарии, России, США, Финляндии и Чехии.
По правилам турнира, в четвертьфинале команды из разных групп играют друг с другом по следующей схеме:
первая команда группы А — четвертая команда группы В;
первая команда группы В — четвертая команда группы А;
вторая команда группы А — третья команда группы В;
вторая команда группы В — третья команда группы А.
- 30 апреля 2021
-
09:35
-
08:44
-
08:39
-
07:11
-
07:04
-
06:36
-
06:00
-
05:49
-
05:38
-
05:27
-
04:57
-
04:46
-
04:38
-
04:26
-
03:43
-
03:24
-
03:24
-
03:11
-
03:05
-
03:00
-
02:56
-
02:45
-
02:37
-
02:30
-
02:20
-
02:00
-
01:53
-
01:28
-
01:13
- 29 апреля 2021
-
23:37
-
23:21
-
23:16
-
22:38
-
22:31
-
22:10