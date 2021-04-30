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Стали известны все четвертьфиналисты юниорского чемпионата мира по хоккею

Стали известны все четвертьфиналисты юниорского чемпионата мира по хоккею
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
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По итогам очередного игрового дня юниорского чемпионата мира по хоккею определились все участники плей-офф. В четвёртый игровой день турнира стали известны обладатели пятых мест во всех двух группах — сборная России обыграла национальную команду Германии со счётом 6:1, а сборная Белоруссии оказалась сильнее Латвии.

Календарь юниорского чемпионата мира

Таким образом, Германия и Латвия потерпели по третьему поражению на турнире и уже точно не смогут подняться выше последнего места в группе. В четвертьфинал турнира выходят по четыре лучшие команды из групп.

В четвертьфинале турнира сыграют сборные Белоруссии, Канады, Швеции, Швейцарии, России, США, Финляндии и Чехии.

По правилам турнира, в четвертьфинале команды из разных групп играют друг с другом по следующей схеме:

первая команда группы А — четвертая команда группы В;
первая команда группы В — четвертая команда группы А;
вторая команда группы А — третья команда группы В;
вторая команда группы В — третья команда группы А.

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