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Варламов — первый вратарь в НХЛ, оформивший 3 шат-аута на домашней арене «Рейнджерс»

Варламов — первый вратарь в НХЛ, оформивший 3 шат-аута на домашней арене «Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ 0
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Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов сделал шат-аут и совершил 25 сейвов. Это уже третий шат-аут Варламова на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в нынешнем сезоне. Россиянин стал первым вратарём в истории Национальной хоккейной лиги с таким результатом.

«Мне нравится играть здесь. Каждый матч на этой арене для меня особенный. Она дышит историей», — прокомментировал своё достижение голкипер после завершения матча.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

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