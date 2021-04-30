Варламов — первый вратарь в НХЛ, оформивший 3 шат-аута на домашней арене «Рейнджерс»

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.



Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов сделал шат-аут и совершил 25 сейвов. Это уже третий шат-аут Варламова на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в нынешнем сезоне. Россиянин стал первым вратарём в истории Национальной хоккейной лиги с таким результатом.



«Мне нравится играть здесь. Каждый матч на этой арене для меня особенный. Она дышит историей», — прокомментировал своё достижение голкипер после завершения матча.



В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.