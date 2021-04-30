Лавиолетт прокомментировал выход «Вашингтона» в плей-офф НХЛ
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал выход в плей-офф НХЛ столичного клуба. «Вашингтон» в овертайме проиграл «Питтсбургу» со счётом 4:5, однако этого хватило, чтобы обеспечить себе путёвку в следующий раунд соревнований.
«Это хорошо. Честно говоря, мы в раздевалке не очень много говорили о том, что должны сейчас обеспечить себе выход в плей-офф. Мы всегда смотрели на сезон более широко.
Но никогда нельзя принимать значительный успех как что-то должное. Это сложная лига, и важной целью является то, что нужно пройти квалификацию для участия в розыгрыше Кубка Стэнли. Так что сейчас для нас эта цель – в зеркале заднего вида», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Рекомендуем вам
- 30 апреля 2021
-
11:13
-
10:59
-
10:52
-
10:49
-
09:59
-
09:55
-
09:35
-
08:44
-
08:39
-
07:11
-
07:04
-
06:36
-
06:00
-
05:49
-
05:38
-
05:27
-
04:57
-
04:46
-
04:38
-
04:26
-
03:43
-
03:24
-
03:24
-
03:11
-
03:05
-
03:00
-
02:56
-
02:45
-
02:37
-
02:30
-
02:20
-
02:00
-
01:53
-
01:28
-
01:13
Партнерский контент
Рекомендуем вам