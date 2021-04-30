Лавиолетт прокомментировал выход «Вашингтона» в плей-офф НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал выход в плей-офф НХЛ столичного клуба. «Вашингтон» в овертайме проиграл «Питтсбургу» со счётом 4:5, однако этого хватило, чтобы обеспечить себе путёвку в следующий раунд соревнований.



«Это хорошо. Честно говоря, мы в раздевалке не очень много говорили о том, что должны сейчас обеспечить себе выход в плей-офф. Мы всегда смотрели на сезон более широко.



Но никогда нельзя принимать значительный успех как что-то должное. Это сложная лига, и важной целью является то, что нужно пройти квалификацию для участия в розыгрыше Кубка Стэнли. Так что сейчас для нас эта цель – в зеркале заднего вида», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт Национальной хоккейной лиги.