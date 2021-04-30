Салливан — о выходе «Питтсбурга» в плей-офф: ребята боролись за это право в течение года
Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал выход клуба в плей-офф НХЛ. «Питтсбург» в овертайме обыграл «Вашингтон» со счётом 5:4, чего хватило, чтобы обеспечить себе путёвку в следующий раунд соревнований.
«Сегодня мы будем наслаждаться победой. Ребята в течение всего года отчаянно боролись, чтобы заработать почётное право сразиться за Кубок Стэнли.
Я горжусь достижениями коллектива к данному моменту. Хотя никто из нас еще не удовлетворен. Мы понимаем, что предстоит ещё много работы, но сегодня мы просто сделаем глубокий вдох и насладимся случившимся», — приводит слова Салливана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Помимо «Питтсбурга», в этом же матче путёвку в плей-офф оформил и «Вашингтон».
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