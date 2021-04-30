«Авангард» продлит контракт с Якуповым. В плей-офф он не сыграл ни одного матча

Как стало известно «Чемпионату», омский «Авангард» продлит контракт с 27-летним нападающим Наилем Якуповым.



Якупов перешёл в «Авангард» в октябре 2020 года из хабаровского «Амура». В составе омичей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2020/2021 Якупов принял участие в 22 матчах, набрав 10 (6+4) очков при показателе полезности «+6». В составе «Амура» в нынешнем сезоне он сыграл в 15 матчах, набрав 6 (1+5) очков.



В плей-офф Кубка Гагарина Якупов участия не принимал из-за отсутствия медицинского допуска, однако сейчас медики разрешили хоккеисту вернуться на лёд.

Накануне отец Наиля Раил Якупов сообщил, что у спортсмена есть осложнения после перенесённого коронавируса, однако опроверг информацию, что Якупов-младший испытывает проблемы с сердцем.



Ранее в СМИ появилась информация, что у Якупова очень серьёзные проблемы с сердцем, из-за чего хоккеист не играл долгое время.