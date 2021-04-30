Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Борис Миронов стал главным тренером московского «Спартака»

Борис Миронов стал главным тренером московского «Спартака»
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Российский специалист Борис Миронов назначен на пост главного тренера московского «Спартака», сообщает пресс-служба клуба. Миронов сменит на этом посту Олега Знарка, с которым клуб принял решение не продлевать контракт.

Миронов — экс-защитник ЦСКА, «Виннипег Джетс», «Эдмонтон Ойлерз», «Чикаго Блэкхоукс», «Нью-Йорк Рейнджерс» с сезона-2015/2016 был тренером «Красной Армии». В сезоне-2016/2017 взял с командой Кубок Харламова. В 2017 году выиграл Кубок Вызова МХЛ-2017 в качестве главного тренера команды Запада. С января 2019 года по август 2020 года был тренером нижнекамского «Нефтехимика» при главном тренере Вячеславе Буцаеве.

«Спартак» в 2021 году второй сезон кряду выбыл в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. В сезоне-2019/2020 красно-белые уступили московскому «Динамо» со счётом 2-4. А в этом сезоне красно-белые всухую в первом раунде проиграли ЦСКА (0-4).

Борис Миронов — основной кандидат на пост главного тренера «Спартака»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021