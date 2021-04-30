Борис Миронов стал главным тренером московского «Спартака»

Российский специалист Борис Миронов назначен на пост главного тренера московского «Спартака», сообщает пресс-служба клуба. Миронов сменит на этом посту Олега Знарка, с которым клуб принял решение не продлевать контракт.



Миронов — экс-защитник ЦСКА, «Виннипег Джетс», «Эдмонтон Ойлерз», «Чикаго Блэкхоукс», «Нью-Йорк Рейнджерс» с сезона-2015/2016 был тренером «Красной Армии». В сезоне-2016/2017 взял с командой Кубок Харламова. В 2017 году выиграл Кубок Вызова МХЛ-2017 в качестве главного тренера команды Запада. С января 2019 года по август 2020 года был тренером нижнекамского «Нефтехимика» при главном тренере Вячеславе Буцаеве.

«Спартак» в 2021 году второй сезон кряду выбыл в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. В сезоне-2019/2020 красно-белые уступили московскому «Динамо» со счётом 2-4. А в этом сезоне красно-белые всухую в первом раунде проиграли ЦСКА (0-4).