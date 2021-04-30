Белевич: Захаров поставил задачу сборной Беларуси — взять медали на чемпионате мира

Нападающий сборной Беларуси Андрей Белевич рассказал о задачах на предстоящий чемпионат мира по хоккею в Латвии. По словам хоккеиста, главный тренер сборной Михаил Захаров поставил перед командой цель взять медали первенства.



«Сейчас тренерский штаб ищет нужные связки. Цель — подойти к чемпионату мира в оптимальных сочетаниях, внутри которых игроки будут хорошо друг друга понимать. Мне легче всего было взаимодействовать с Демковым и Усовым. Мы нашли необходимое взаимопонимание.



Паузы между тренировками заполняю сном. Особенно полезен дневной, между утренним и вечерним занятиями. Идём в гостиницу и отдыхаем. Еще вечером немножко прогуляемся — и сразу спать. Это необходимо для восстановления.



Какого результата должна добиться сборная? Сложно ответить. Михал Михалыч Захаров поставил задачу — медали. Поэтому лучше ничего не буду к этому добавлять», — приводит слова Белевича Pressball.