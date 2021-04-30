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Белевич: Захаров поставил задачу сборной Беларуси — взять медали на чемпионате мира

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Белевич: Захаров поставил задачу сборной Беларуси — взять медали на чемпионате мира
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Нападающий сборной Беларуси Андрей Белевич рассказал о задачах на предстоящий чемпионат мира по хоккею в Латвии. По словам хоккеиста, главный тренер сборной Михаил Захаров поставил перед командой цель взять медали первенства.

«Сейчас тренерский штаб ищет нужные связки. Цель — подойти к чемпионату мира в оптимальных сочетаниях, внутри которых игроки будут хорошо друг друга понимать. Мне легче всего было взаимодействовать с Демковым и Усовым. Мы нашли необходимое взаимопонимание.

Паузы между тренировками заполняю сном. Особенно полезен дневной, между утренним и вечерним занятиями. Идём в гостиницу и отдыхаем. Еще вечером немножко прогуляемся — и сразу спать. Это необходимо для восстановления.

Какого результата должна добиться сборная? Сложно ответить. Михал Михалыч Захаров поставил задачу — медали. Поэтому лучше ничего не буду к этому добавлять», — приводит слова Белевича Pressball.

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