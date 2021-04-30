Мичков побил рекорд Овечкина, став самым молодым россиянином, сделавшим покер на ЮЧМ

Нападающий юниорской сборной России Матвей Мичков стал самым юным автором покера среди российских хоккеистов на ЮЧМ — ему исполнилось 16 лет, 4 месяца и 20 дней, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
Ранее рекорд принадлежал Овечкину: 12 апреля 2002 года в матче против Словакии ему было 16 лет 6 месяцев и 26 дней.
Кроме того, Мичков стал первым игроком российской сбрной на ЮЧМ, которому удалось забросить сразу три шайбы за один период.
Россияне разгромили сборную Германии со счётом 6:1. В составе победителей покер оформил Матвей Мичков, ещё по одной шайбе забросили Данила Юров и Илья Квочко. Единственный гол за сборную Германии забил Коннор Корте.
Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи проходят в США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами США, Чехии, Финляндии и Германии.
- 30 апреля 2021
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