Дмитрий Кугрышев попрощался с болельщиками «Салавата Юлаева»
Нападающий Дмитрий Кугрышев попрощался с болельщиками «Салавата Юлаева» в своём «инстаграме». У форварда 30 апреля истекает контракт с уфимским клубом, соглашение не будет продлено.
«Это были незабываемые 3 года во всех смыслах… Спасибо большое болельщикам. Был очень рад быть частью зеленой семьи. Увидимся», — написал Кугрышев в своём «инстаграме».
Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «инстаграме» Кугрышева.
В нынешнем сезоне 31-летний Кугрышев принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, набрал 31 (9+22) очко при показателе полезности "+2". В девяти встречах плей-офф Кубка Гагарина Кугрышев забросил одну шайбу при коэффициенте полезности "-4".
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