«Авангард» официально объявил о продлении контракта с Наилем Якуповым

Омский «Авангард» официально объявил о продлении контракта с нападающим Наилем Якуповым. Помимо Якупова, контракты с омским клубом также продлили нападающий Арсений Грицюк и вратарь Андрей Мишуров.
Якупов заключил односторонний контракт сроком на два года, Грицюк и Мишуров – двусторонние на два года каждый.
«По ходу регулярного чемпионата Наиль Якупов полностью устраивал нас своей игрой. Однако затем после перенесенного коронавируса он не получил соревновательный допуск по результатам медобследования КХЛ и не мог помогать команде на льду. Зато стал отличным помощником в раздевалке, постоянно был рядом и поддерживал партнеров. На данный момент со здоровьем у Наиля все хорошо, мы в нем уверены, и поэтому заключили новый контракт.
Арсений Грицюк, несмотря на свой молодой возраст, органично влился в систему Боба Хартли, учился новому, развивался как игрок. Мы рады, что он выбрал правильный путь – совершенствоваться в родном клубе – и уверены, он продолжит развиваться и дальше, надеемся привлекать больше наших талантливых воспитанников к основе. Андрей Мишуров прилично смотрелся в «Омских Ястребах», нам будет интересно посмотреть на его прогресс в нашей системе», — прокомментировал продление контркатов генеральный менеджер омичей Алексей Волков.
- 30 апреля 2021
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