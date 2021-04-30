Источник: СКА продлит контракты с Кемппайненом и Стрёмваллем

СКА намерен продлить контракты с финским форвардом Йоонасом Кемппайненом и шведским нападающим Мальте Стрёмваллем, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей». Соглашения с этими хоккеистами истекают 30 апреля 2021 года, после чего финн мог стать неограниченно свободным агентом, а швед — ограниченно свободным агентом.



Кроме того, сообщается, что СКА не намерен продлевать контракты с защитником Антоном Беловым и форвардом Миро Аалтоненом.



Кемппайнен в нынешнем сезоне принял участие в 54 встречах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 29 (15+14) очков. В плей-офф на счету хоккеиста 6 (3+3) очков в 16 встречах.



Стрёмвалль в нынешнем сезоне в составе СКА принял участие в 21 встрече регулярного чемпионата КХЛ, набрав 9 (8+1) очков. Он перешёл в ходе сезона в состав СКА из «Сочи». В плей-офф на счету хоккеиста 3 (1+2) очка в 10 встречах.