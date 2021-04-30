Источник: СКА продлит контракты с Кемппайненом и Стрёмваллем

СКА намерен продлить контракты с финским форвардом Йоонасом Кемппайненом и шведским нападающим Мальте Стрёмваллем, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей». Соглашения с этими хоккеистами истекают 30 апреля 2021 года, после чего финн мог стать неограниченно свободным агентом, а швед — ограниченно свободным агентом.
Кроме того, сообщается, что СКА не намерен продлевать контракты с защитником Антоном Беловым и форвардом Миро Аалтоненом.
Кемппайнен в нынешнем сезоне принял участие в 54 встречах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 29 (15+14) очков. В плей-офф на счету хоккеиста 6 (3+3) очков в 16 встречах.
Стрёмвалль в нынешнем сезоне в составе СКА принял участие в 21 встрече регулярного чемпионата КХЛ, набрав 9 (8+1) очков. Он перешёл в ходе сезона в состав СКА из «Сочи». В плей-офф на счету хоккеиста 3 (1+2) очка в 10 встречах.
- 30 апреля 2021
-
15:59
-
15:52
-
15:45
-
15:33
-
14:56
-
14:54
-
14:46
-
14:40
-
14:15
-
14:00
-
13:48
-
13:41
-
13:09
-
12:30
-
12:27
-
12:10
-
11:50
-
11:30
-
11:13
-
10:59
-
10:52
-
10:49
-
09:59
-
09:55
-
09:35
-
08:44
-
08:39
-
07:11
-
07:04
-
06:36
-
06:00
-
05:49
-
05:38
-
05:27
-
04:57