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Ковальчук покинул «Авангард» и продолжит карьеру в НХЛ

Ковальчук покинул «Авангард» и продолжит карьеру в НХЛ
Хоккей / КХЛ 0
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Хоккейный клуб «Авангард» и нападающий Илья Ковальчук расторгли контракт по взаимному согласию сторон, сообщает официальный сайт омского клуба. Ковальчук продолжит карьеру в НХЛ.

«Когда мы договаривались о переходе Ильи в «Авангард», сразу заключили джентльменское соглашение. Ковальчук по-прежнему голоден до побед, он мечтает выиграть Кубок Стэнли, поэтому мы только положительно оцениваем его желание снова попробовать свои силы в НХЛ. Разумеется, в любое время ждём Илью обратно. Он очень много сделал для «Авангарда», вёл команду за собой, когда заболел Алексей Емелин, сплотил раздевалку по ходу плей-офф и был примером для всех не только на льду, но и за его пределами. Во многом его опыт стал решающим в нашей победе в Кубке Гагарина. Желаем удачи за океаном. Теперь у Ильи появились тысячи новых фанатов из Омска, Балашихи и множества других городов – армия болельщиков «Авангарда». Наш клуб оставляет двери открытыми – уверен, что команда и болельщики были бы счастливы отправиться на защиту чемпионского титула вместе с таким мастером, как Илья Ковальчук», — прокомментировал уход Ковальчука генеральный менеджер омичей Алексей Волков.

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