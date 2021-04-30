Осуществит ли Ковальчук свою мечту — Кубок Стэнли?

Хоккейный клуб «Авангард» и нападающий Илья Ковальчук расторгли контракт по взаимному согласию сторон, сообщает официальный сайт омского клуба. Ковальчук продолжит карьеру в НХЛ.



В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Ковальчук провёл за омичей 16 матчей в регулярном чемпионате и 24 в плей-офф. На счету хоккеиста 26 очков в сезоне-2020/2021.

Напомним, что прошлый сезон «Авангард» завершил на втором месте в таблице Восточной конференции. В плей-офф омичи обыграли «Автомобилист» (4-1), «Металлург» (4-1), «Ак Барс» (4-3) и ЦСКА (4-2). Таким образом, омский клуб впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина.

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