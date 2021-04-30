Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Осуществит ли Ковальчук свою мечту — Кубок Стэнли?

Осуществит ли Ковальчук свою мечту — Кубок Стэнли?
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Авангард» и нападающий Илья Ковальчук расторгли контракт по взаимному согласию сторон, сообщает официальный сайт омского клуба. Ковальчук продолжит карьеру в НХЛ.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Ковальчук провёл за омичей 16 матчей в регулярном чемпионате и 24 в плей-офф. На счету хоккеиста 26 очков в сезоне-2020/2021.

Напомним, что прошлый сезон «Авангард» завершил на втором месте в таблице Восточной конференции. В плей-офф омичи обыграли «Автомобилист» (4-1), «Металлург» (4-1), «Ак Барс» (4-3) и ЦСКА (4-2). Таким образом, омский клуб впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Осуществит ли Ковальчук свою мечту — Кубок Стэнли?»

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021