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«Металлург» переподпишет контракт с Яковлевым на новых условиях

«Металлург» переподпишет контракт с Яковлевым на новых условиях
Хоккей / КХЛ 0
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Магнитогорский «Металлург» переподпишет контракт с защитником Егором Яковлевым, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей». Напомним, что 30 апреля «Магнитка» расторгла контракт с хоккеистом.

По информации источника, защитник не покинет «Металлург». Расторжение нынешнего соглашения — технический момент. Контракт будет переподписан на новых условиях, чтобы у клуба не было проблем с потолком зарплат.

В текущем сезоне КХЛ Егор Яковлев провёл 58 матчей в регулярном чемпионате и набрал 27 очков за результативность: забросил восемь шайб и отдал 19 результативных передач. В плей-офф у защитника три очка (2+1) в пяти встречах.

По итогам регулярного сезона «Металлург» занял третье место в таблице Восточной конференции. В плей-офф магнитогорский клуб обыграл «Барыс» (4-2) в 1/8 финала Кубка Гагарина и уступил «Авангарду» (2-4) в четвертьфинале.

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