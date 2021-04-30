Минское «Динамо» продлило контракты с Демковым, Горбуновым, Усовым и Алистратовым

Минское «Динамо» продлило контракты на один сезон с форвардами Артёмом Демковым, Романом Горбуновым, Ильёй Усовым и Владимиром Алистратовым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Демков в текущем сезоне провёл 50 матчей в регулярном чемпионате и набрал 18 очков (10+8). В плей-офф у форварда три очка (1+2) в пяти играх.
Роман Горбунов сыграл 47 матчей в регулярке, забросил шесть шайб и отдал 10 результативных передач. В Кубке Гагарина форвард провёл пять встреч, где отдал одну передачу.
Илья Усов в 56 матчах регулярки набрал шесть очков (3+3). В плей-офф у хоккеиста три очка (1+2) в пяти играх.
У Владимира Алистратова 39 матчей в регулярном сезоне, где он набрал четыре очка (1+3). В плей-офф нападающий не набрал ни одного очка в четырёх играх. Также Алистратов провёл две встречи в составе «Динамо Молодечно».
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