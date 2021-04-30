Канарейкин — о переходе Ковальчука в НХЛ: флаг в руки!

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился мнением о возможном переходе нападающего Ильи Ковальчука в НХЛ.
«Ковальчук провёл сезон в КХЛ на высоком уровне, он очень сильно помог «Авангарду». Илья достойно влился в коллектив и занял позицию лидера в раздевалке, на льду и в тренировочном процессе. Он внёс большой вклад в психологию команды, его авторитет помог «Авангарду» добраться до кубка Гагарина.
Что касается НХЛ, всё это показывает, что человек пока не наигрался и хочет ещё что-то завоевать. Илья ставит перед собой вершины, которые реальны в данный момент, и добивается их. Нужно только приветствовать такое! Если человек чувствует в себе силы, следит за собой — значит, готов к большим нагрузкам и победам. Флаг в руки!
Сможет ли он зацепиться в НХЛ? Дай бог, но если что, у нас есть клубы, готовые принять его в свой состав, где он может продолжить карьеру», — сказал Канарейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 30 апреля 2021
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