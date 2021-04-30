Николишин: хорошо, что Ковальчук ушёл из «Авангарда». Ему есть что выигрывать в НХЛ

Чемпион мира по хоккею Андрей Николишин поделился мнением о возможном переходе нападающего Ильи Ковальчука в НХЛ.
«Хорошо, что Ковальчук ушёл из «Авангарда». Ему есть что выигрывать в НХЛ. Все мы знаем, что это за игрок и как он может играть. Я понимаю, почему Илья хочет уехать и выиграть тот трофей, который он ещё не брал. Ковальчуку можно пожелать только здоровья и удачи. Желаю ему перейти именно в тот клуб, который претендует на кубок Стэнли. Ему всё же не пятнадцать — у него осталось не так много возможностей это сделать», – сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Напомним, что хоккейный клуб «Авангард» и нападающий Илья Ковальчук расторгли контракт по взаимному согласию сторон, сообщает официальный сайт омского клуба. Ковальчук продолжит карьеру в НХЛ.
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