Кравец: натурализация североамериканцев — нужная на данное время процедура

Помощник главного тренера сборной Беларуси Михаила Захарова Михаил Кравец поделился мнением о натурализации североамериканских игроков.
«Наверное, это нужная на данное время процедура. Главное, чтобы это были хорошие игроки и по первому зову приезжали помочь сборной Беларуси. Для молодых белорусов опять же наглядный пример. Они видят, как профессионалы должны работать на льду, в тренажёрном зале. Это только на пользу. К тому же их не двадцать человек в команде, а только три-четыре. За ними будут тянуться, стараться играть так же хорошо, а может, и лучше», — цитирует Кравеца «Прессбол».
Напомним, ранее сообщалось о том, что Михаил Кравец покинет пост главного тренера «Витязя».
Под руководством специалиста в нынешнем сезоне «Витязь» сыграл 60 встреч регулярного чемпионата, в которых одержал 27 побед (три из них — в овертайме, ещё три — в серии буллитов. — Прим. «Чемпионата») и набрал 59 очков. Клуб занял девятое место в Западной конференции, на четыре очка отстав от «Спартака», который финишировал на восьмом месте.
- 30 апреля 2021
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