Василевский — 7-й вратарь в истории НХЛ, у которого 30 побед менее чем в 40 матчах сезона

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал седьмым голкипером в истории Национальной хоккейной лиги, который достиг отметки в 30 побед, сыграв менее 40 матчей в сезоне, сообщает PR NHL в «Твиттере».
30 апреля «Тампа» обыграла «Даллас Старз» со счётом 3:0 — эта победа стала 30-й для голкипера в 39 матчах сезона и пятой сухой.
До Василевского это удавалось Тайни Томпсону (1929/1930, «Бостон», 35 матчей), Брэйдену Холтби (2015/2016, «Вашингтон», 38 матчей), Крису Осгуду (1995/1996, «Детройт», 38 матчей), Эдди Джонстону («Бостон», 1970/1971, 38 матчей), Биллу Дернэну («Монреаль», 1944/1945, 38 матчей) и Пекке Ринне («Нэшвилл», 2014/2015, 39 матчей).
После 50 матчей «Лайтнинг» с 70 очками занимает третье место в таблице Центрального дивизиона. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.
- 30 апреля 2021
-
19:01
-
18:40
-
18:34
-
18:18
-
17:55
-
17:50
-
17:46
-
17:34
-
17:24
-
17:18
-
17:02
-
17:00
-
17:00
-
16:47
-
16:36
-
16:31
-
15:59
-
15:52
-
15:45
-
15:33
-
14:56
-
14:54
-
14:46
-
14:40
-
14:15
-
14:00
-
13:48
-
13:41
-
13:09
-
12:30
-
12:27
-
12:10
-
11:50
-
11:30
-
11:13