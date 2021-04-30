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Василевский — 7-й вратарь в истории НХЛ, у которого 30 побед менее чем в 40 матчах сезона

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал седьмым голкипером в истории Национальной хоккейной лиги, который достиг отметки в 30 побед, сыграв менее 40 матчей в сезоне, сообщает PR NHL в «Твиттере».

30 апреля «Тампа» обыграла «Даллас Старз» со счётом 3:0 — эта победа стала 30-й для голкипера в 39 матчах сезона и пятой сухой.

До Василевского это удавалось Тайни Томпсону (1929/1930, «Бостон», 35 матчей), Брэйдену Холтби (2015/2016, «Вашингтон», 38 матчей), Крису Осгуду (1995/1996, «Детройт», 38 матчей), Эдди Джонстону («Бостон», 1970/1971, 38 матчей), Биллу Дернэну («Монреаль», 1944/1945, 38 матчей) и Пекке Ринне («Нэшвилл», 2014/2015, 39 матчей).

После 50 матчей «Лайтнинг» с 70 очками занимает третье место в таблице Центрального дивизиона. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.