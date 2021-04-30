Толчинский извинился за оскорбительную кричалку в адрес ЦСКА

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский извинился перед московским ЦСКА за оскорбительную кричалку в адрес клуба.
«Друзья, после финального матча с ХК ЦСКА мои высказывания не имели целью кого-то оскорбить и были произнесены в пылу переполнявших меня эмоций. В любом случае я не имел права себя так вести и прошу прощения у всех тех, кого я оскорбил, не желая того.
ЦСКА дал мне дорогу в большой хоккей. В этом клубе прошла большая часть моей хоккейной жизни, и с ним связано огромное множество близких и родных для меня людей. Поэтому к ЦСКА, к болельщикам ЦСКА у меня только уважение и, конечно, благодарность за всё то, что клуб сделал для меня», — написал Толчинский в своём «инстаграме».
Напомним, что в финале плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл ЦСКА в шести матчах. В решающей встрече победную шайбу забросил экс-форвард армейцев Сергей Толчинский. По итогам Кубка Гагарина хоккеист стал самым ценным игроком турнира.
Толчинский перешёл из ЦСКА в «Авангард» перед началом сезона-2020/2021. В текущем чемпионате форвард провёл 51 игру в регулярке и набрал 46 очков (15+31). В плей-офф хоккеист сравнялся с Константином Окуловым по очкам — у обоих по 20.
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