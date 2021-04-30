Овечкин провёл 15 минут на тренировке «Вашингтона»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает восстанавливаться после травмы и сегодня смог провести 15 минут на тренировке команды, сообщает Том Гулитти в «Твиттере».



Российский капитан «Кэпиталз» сегодня присоединился к своим товарищам по команде на тренировке. Овечкин тренировался 15 минут, после чего покинул лёд. Это первый выход на лёд Овечкина для тренировки после того, как 23 апреля он получил травму нижней части тела.



После поражения в матче с «Питтсбургом» «Кэпиталз», набрав 69 очков, делят с «Пингвинз» первое место в Восточном дивизионе. Команды снова встретятся между собой 1 мая.



Напомним, что 23 апреля форвард не доиграл матч с «Нью-Йорк Айлендерс» из-за травмы. Эпизод произошёл за три минуты до конца основного времени. Овечкин подхватил шайбу у своих ворот, ускорился в средней зоне, после чего не смог опираться на правую ногу и уехал на смену. Больше на льду он не появлялся.