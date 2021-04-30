Андронов: кто-то скажет, что серебро — тоже хорошо, но у нас в ЦСКА ценится только золото

Нападающий ЦСКА Сергей Андронов в «Инстаграме» подвёл итоги сезона-2020/2021 Континентальной хоккейной лиги.

«Уважаемые болельщики! Хочу выразить вам благодарность за поддержку, оказанную нам на протяжении всего сезона! Очень жаль, что мы не выиграли кубок. Кто-то скажет, что серебро — тоже хорошо, но у нас в ЦСКА ценится только золото, остальное — домашние радости.

Каждый член команды выкладывался каждый день и каждую игру на 100%, все мы шли к общей цели, но игра вносит свои коррективы. Не знаю, что будет дальше, но я уверен, что мы будем лучше, сильнее, чем сегодня! До встречи в следующем сезоне!» — написал Андронов в своём «инстаграме».

Напомним, что ЦСКА уступил омскому «Авангарду» в финале Кубка Гагарина со счётом 2-4 в серии.