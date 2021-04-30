«Локомотив» продлил контракт с нападающим Коршковым

Ярославский «Локомотив» продлил контракт с нападающим Егором Коршковым, сообщает официальный «твиттер» железнодорожников.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги форвард провёл 59 матчей в регулярном чемпионате и набрал 34 очка: забросил 17 шайб и отдал столько же результативных передач. В плей-офф нападающий сыграл 11 встреч и набрал девять очков (3+6).

По итогам регулярки «Локомотив» занял четвёртое место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где в первом раунде обыграл «Йокерит» (4-0) и уступил ЦСКА в семи матчах.

Победителем Кубка Гагарина — 2021 стал омский «Авангард», который победил ЦСКА в серии в шести матчах, а решающую шайбу забросил самый ценный игрок плей-офф Сергей Толчинский.