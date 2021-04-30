Совет директоров КХЛ утвердил механизм аренды с сезона-2021/2022

30 апреля на заочном голосовании Совета директоров утверждён механизм аренды игроков, сообщает официальный сайт КХЛ.
Механизм предусматривает возможность приёма четырёх хоккеистов и передачи не более четырёх хоккеистов для каждого клуба, из которых не более трёх в возрасте до 22 лет и не более одного в возрасте до 24 лет. При этом принимать в аренду более двух хоккеистов из одного и того же клуба КХЛ запрещено.
С 1 мая по 27 декабря на срок до конца текущего сезона при условии наличия действующего контракта сроком на два и более сезона, включая текущий.
Контракт хоккеиста с его прежним клубом приостанавливается до 30 апреля текущего сезона включительно, но сам срок этого контракта не прерывается. По истечении срока аренды приостановленный контракт действует в полном объёме.
Принявший клуб заключает отдельный тип контракта «Контракт хоккеиста в аренде» с указанием условий компенсации за его досрочное расторжение. Для ограничения возможности преждевременного расторжения аренды будут установлены серьёзные финансовые санкции.
Арендованный хоккеист может быть заявлен за любую команду нового клуба и перемещаться между его командами наравне с другими игроками. В случае наличия в контракте только ставки основной команды при перемещении хоккеиста в команду ВХЛ заработная плата выдаётся ему в полном объёме в соответствии с условиями заключённого контракта «Основная команда». При этом на него не будет распространяться процедура «списка отказов».
Под потолком заработных плат учитываются доходы хоккеиста за период его нахождения в том или ином клубе. В случае если хоккеист вернулся из аренды досрочно, но после окончания периода переходов и дозаявок, его доходы, начиная со следующего после трансферного дедлайна дня, не учитываются.
Дополнительно внесено изменение в общий порядок заключения любых контрактов: в случае расторжения контракта с хоккеистом по любым основаниям этот хоккеист не может подписать со своим прежним клубом новый контракт в течение текущего сезона и до 1 ноября следующего сезона.
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