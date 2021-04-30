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Источник: Ефим Гуркин вернётся в «Автомобилист»

Источник: Ефим Гуркин вернётся в «Автомобилист»
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Сибири» Ефим Гуркин продолжит карьеру в «Автомобилисте», сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Гуркин уже играл за екатеринбургский клуб в течение двух сезонов — с 2018 по 2020 год.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Гуркин провёл 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 21 очко: забросил восемь шайб и отдал 13 результативных передач.

Также хоккеист ранее выступал за «Салават Юлаев», «Толпар», «Торос», «Кубань», «Ариаду-НХ» и «Ладу».

Прошедший сезон КХЛ новосибирский клуб завершил на девятом месте в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф. Отставание от восьмого места составило девять очков.

Напомним, что победителем Кубка Гагарина — 2021 стал омский «Авангард».

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