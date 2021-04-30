Источник: Ефим Гуркин вернётся в «Автомобилист»
Защитник «Сибири» Ефим Гуркин продолжит карьеру в «Автомобилисте», сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
Гуркин уже играл за екатеринбургский клуб в течение двух сезонов — с 2018 по 2020 год.
В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Гуркин провёл 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 21 очко: забросил восемь шайб и отдал 13 результативных передач.
Также хоккеист ранее выступал за «Салават Юлаев», «Толпар», «Торос», «Кубань», «Ариаду-НХ» и «Ладу».
Прошедший сезон КХЛ новосибирский клуб завершил на девятом месте в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф. Отставание от восьмого места составило девять очков.
Напомним, что победителем Кубка Гагарина — 2021 стал омский «Авангард».
Что произойдёт с «Авангардом» в межсезонье. Кто покинет чемпионскую команду?
Ковальчук намерен вернуться в НХЛ. Бобков, Секач, Потапов и Стась должны уйти, а Буше пока не продлил контракт. «Ястребом» станет Жарков.
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