Совет ИИХФ согласовал новые даты проведения женского чемпионата мира по хоккею, сообщает официальный сайт ИИХФ.
Изначально турнир планировалось провести с 6 по 16 мая 2021 года, но на прошлой неделе правительство Новой Шотландии объявило о внезапной отмене турнира.
Чемпионат мира по хоккею – 2021 среди женщин пройдёт с 20 по 31 августа, однако место его проведения ещё не определено.
«Игроки, команды, Федерация хоккея Канады и IIHF оказались в затруднительном положении из-за внезапной отмены турнира. Нам был нужен ряд дат, в которые могли бы сыграть команды, а также обеспечить всестороннее освещение трансляций и возможность для зрителей присутствовать на играх.
Во время нашей встречи с командами, к сожалению, мы не смогли достичь полного согласия относительно дат, некоторые команды предпочитали играть в начале сентября, а другие – в конце августа. Но мы должны уважать начало национальных чемпионатов по всему миру, а также признать потребности четырёх команд, которые должны подготовиться к женскому олимпийскому квалификационному турниру в ноябре.
Я хотел бы поблагодарить Совет, Федерацию хоккея Канады и команды за их вклад и участие в процессе принятия решений, который был организован в такой короткий срок. Мы прошли важный первый этап, определив оптимальные даты для проведения этого мероприятия, и теперь перейдём к следующему этапу и выберем подходящее место, – цитирует президента ИИХФ Рене Фазеля официальный сайт ИИХФ.
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