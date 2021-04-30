Брагин: соперник свежий, а сборная России под нагрузкой. Мы готовимся к чемпионату мира

Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал поражение от команды Швейцарии (1:3).



«Идёт подготовка к чемпионату мира, поэтому работаем. Противник свежий, хорошо двигался. С другой стороны, мы создали немало моментов, не реализовали, а швейцарцы использовали свои шансы. Работаем дальше, смотрим кандидатов.



Швейцария была быстрее? Конечно, мы под нагрузкой, идёт подготовка к чемпионату мира. Соперник был быстрее, а у нас цельной игры не получилось. Завтра, конечно, какие-то будут изменения в составе, нужно проанализировать эту игру», – передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, что 30 апреля сборная России уступила Швейцарии со счётом 1:3. 1 мая команды снова сыграют. Начало встречи в 18:45.