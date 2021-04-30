Яковлев — о поражении от Швейцарии: провалы сборной России связаны с большой площадкой

Защитник сборной России Егор Яковлев прокомментировал поражение от команды Швейцарии в первом матче Еврочелленджа (1:3).



«Конечно, немножко мы находимся под нагрузкой. Плюс мы играли на большой площадке, отвыкли, а Швейцарии было привычнее. Наши провалы связаны с размером коробки. Все знали, что Швейцария — очень хороший соперник. Не было никакого недонастроя, мы понимали, что это быстрая и серьёзная команда», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, что 30 апреля сборная России уступила Швейцарии со счётом 1:3. 1 мая команды снова сыграют. Начало встречи в 18:45.

Эти матчи проводятся в рамках подготовки к чемпионату мира, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.