Источник: Хохлачёв точно покинет «Авангард»

Нападающий «Авангарда» Александр Хохлачёв точно покинет омский клуб, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

По информации источника, форвард, скорее всего, вернётся в московский «Спартак».

Напомним, что перед началом сезона-2020/2021 Хохлачёв перешёл в «Авангард» из «Спартака». В прошедшем сезоне хоккеист провёл 59 матчей в регулярном чемпионате и набрал 34 очка: забросил 11 шайб и отдал 23 результативные передачи. В плей-офф у нападающего пять очков (1+4) в 24 встречах.

«Авангард» занял второе место в таблице Восточного дивизиона и вышел в плей-офф. В Кубке Гагарина омичи обыграли «Автомобилист» (4-1), «Металлург» (4-2), «Ак Барс» (4-3) и ЦСКА (4-2). Автором победной шайбы стал Сергей Толчинский.