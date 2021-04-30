Расписание игрового дня юниорского чемпионата мира 2021 года

В ночь с 30 апреля на 1 мая продолжится юниорский чемпионат мира 2021 года. Матчи игрового дня начнутся в 04:00 мск.
Расписание матчей игрового дня юниорского чемпионата мира — 2021:
Группа A
04:00 мск
Швейцария U18 — Канада U18
Группа B
04:00 мск
Финляндия U18 — Германия U18
Юниорский чемпионат мира — 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами США, Чехии, Финляндии и Германии.
В турнирной таблице группы A Канада после двух матчей лидирует с шестью очками. На втором месте Беларусь — шесть очков в трёх играх, на третьем — шведы (шесть очков после трёх встреч). Замыкает топ-4 Швейцария — три балла в трёх матчах.
В группе B лидирует сборная России (три очка в шести встречах), на второй строчке США (шесть баллов после трёх игр), на третьей — Финляндия (пять очков после двух матчей), четвёртыми идут чехи (четыре балла в трёх встречах). Замыкает топ-5 Германия, у которой в трёх матчах ни одного очка.
- 30 апреля 2021
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