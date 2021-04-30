Расписание игрового дня юниорского чемпионата мира 2021 года

В ночь с 30 апреля на 1 мая продолжится юниорский чемпионат мира 2021 года. Матчи игрового дня начнутся в 04:00 мск.



Расписание матчей игрового дня юниорского чемпионата мира — 2021:



Группа A



04:00 мск

Швейцария U18 — Канада U18



Группа B



04:00 мск

Финляндия U18 — Германия U18



Юниорский чемпионат мира — 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами США, Чехии, Финляндии и Германии.



В турнирной таблице группы A Канада после двух матчей лидирует с шестью очками. На втором месте Беларусь — шесть очков в трёх играх, на третьем — шведы (шесть очков после трёх встреч). Замыкает топ-4 Швейцария — три балла в трёх матчах.



В группе B лидирует сборная России (три очка в шести встречах), на второй строчке США (шесть баллов после трёх игр), на третьей — Финляндия (пять очков после двух матчей), четвёртыми идут чехи (четыре балла в трёх встречах). Замыкает топ-5 Германия, у которой в трёх матчах ни одного очка.