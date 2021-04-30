Толчинский: нереальные эмоции испытал, когда в Омске на сцене играл на гитаре

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский поделился эмоциями после победы в Кубке Гагарина-2021.
«Помню, оставалась секунда до сирены в шестой игре с ЦСКА, и идёт пас Мэту Робинсону. У меня в памяти флэшбэк, как он забил в четвёртой игре за секунду до конца. А потом вижу, что все выбегают на лёд, и вот после этого у меня все как в тумане: кубки, сигары, видео, кричалки какие-то… Потом раз – и я уже где–то в Омске на гитаре играю. Как там оказался – вообще не помню. Сегодня в пять утра только лёг поспать первый раз, часов семь поспал. А до этого, получается, два с половиной дня не спал, но это классно.
Конечно, хочется повторить это. Но пока надо насладиться этим. Недельку хочу еще побыть в таком состоянии. Но пока нет ясности со сборной, на полную катушку не отдохнуть, конечно. Нереальные эмоции испытал, когда на сцене играл на гитаре в Омске. Я никуда в школу не ходил. В музыкальную, в смысле – в обычную-то я ходил. Мне папа подарил лет в десять гитару, и вот я потихоньку научился. Играл «Выхода нет» группы «Сплин», потому что меня трясло, а она простая, её легче всего сыграть было. Ну и хорошая песня, все подпевали», – цитирует Толчинского РИА Новости.
- 30 апреля 2021
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