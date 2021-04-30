Глава Приморского края: «Адмирал» будет выступать в КХЛ, и ничто этому не помешает

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал о выступлении «Адмирала» в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги.



«Адмирал» будет выступать в КХЛ в следующем сезоне, и ничто этому уже не помешает. Что касается долгов, то есть арбитраж, есть управляющий, он должен выплачивать. То, что не успеет выплатить, мы возьмём на себя. Не Приморский край, а сам хоккейный клуб. Средств, чтобы погасить все долги и на хорошем уровне выступить в сезоне КХЛ, хватит», – цитирует Кожемяко РИА Новости.

Напомним, приморский клуб снял заявку на участие в чемпионате КХЛ сезона-2020/2021. В связи с распространением коронавирусной инфекции администрация Приморского края приняла решение о приостановке финансирования профессиональных спортивных команд края. Деньги, которые были выделены на «Адмирал», решили передать на выплаты медикам.