Чинахов стал игроком «Коламбуса»

Нападающий «Авангарда» Егор Чинахов принял решение продолжить карьеру в НХЛ. За океаном он будет выступать в составе «Коламбус Блю Джекетс», об этом рассказал агент игрока Шуми Бабаев.

«Мы рады и горды сообщить, что после завоевания Кубка Гагарина с родным «Авангардом» Егор Чинахов вместе с нами, всей семьёй, мамой Мариной и сестрой Татьяной принял решение продолжить карьеру в «Коламбус Блю Джекетс», — написал Бабаев на своей странице в «Твиттере».

Соответствующий пост доступен на странице Бабаева в социальной сети.

Чинахов выставлял кандидатуру на драфт НХЛ-2020 и был выбран в первом раунде под 21-м номером «Коламбусом». В сезоне КХЛ Егор набрал 17 (10+7) очков в 32 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф игрок набрал 7 очков (5+2).