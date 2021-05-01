Чинахов стал игроком «Коламбуса»
Нападающий «Авангарда» Егор Чинахов принял решение продолжить карьеру в НХЛ. За океаном он будет выступать в составе «Коламбус Блю Джекетс», об этом рассказал агент игрока Шуми Бабаев.
«Мы рады и горды сообщить, что после завоевания Кубка Гагарина с родным «Авангардом» Егор Чинахов вместе с нами, всей семьёй, мамой Мариной и сестрой Татьяной принял решение продолжить карьеру в «Коламбус Блю Джекетс», — написал Бабаев на своей странице в «Твиттере».
Соответствующий пост доступен на странице Бабаева в социальной сети.
Чинахов выставлял кандидатуру на драфт НХЛ-2020 и был выбран в первом раунде под 21-м номером «Коламбусом». В сезоне КХЛ Егор набрал 17 (10+7) очков в 32 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф игрок набрал 7 очков (5+2).
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