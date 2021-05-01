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«Виннипег» потерпел 6-е поражение кряду, уступив на выезде «Монреалю». У Романова – «+1»

«Виннипег» потерпел 6-е поражение кряду, уступив на выезде «Монреалю». У Романова – «+1»
Хоккей / НХЛ 0
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал на своём льду «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3, а «Виннипег», тем самым, продлил свою серию поражений до 6 игр.

За «Монреаль» дублем отметился Ник Судзуки, ещё по голу у Арттури Лехконена, Йоэля Армиа и Тайлера Тоффоли. У «Джетс» на дубль Судзуки ответил Тревор Льюис, также заброшенной шайбой отметился и Пол Штястны.

Российский защитник «Монреаля» Александр Романов провёл на льду 23 минуты и 1 секунду и не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «+1». На его счету 2 броска, 1 силовой приём и 3 отбора шайбы.

«Монреаль Канадиенс», набрав 53 очка в 49 встречах, занимает 4-е место в турнирной таблице Северного дивизиона НХЛ. «Виннипег Джетс» (57) – 3-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 мая 2021, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
5 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Штястны (Форборт, Демело) – 18:25' (5x5)   0:2 Льюис (Харкинс) – 22:20' (5x5)   1:2 Судзуки – 24:58' (5x5)   2:2 Лехконен (Шьяро, Эванс) – 31:44' (5x5)   2:3 Льюис – 31:47' (5x5)   3:3 Армиа (Судзуки, Тоффоли) – 38:14' (5x5)   4:3 Судзуки (Питри, Перри) – 55:10' (5x4)   5:3 Тоффоли (Дано) – 58:37' (en)
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