«Виннипег» потерпел 6-е поражение кряду, уступив на выезде «Монреалю». У Романова – «+1»

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал на своём льду «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3, а «Виннипег», тем самым, продлил свою серию поражений до 6 игр.

За «Монреаль» дублем отметился Ник Судзуки, ещё по голу у Арттури Лехконена, Йоэля Армиа и Тайлера Тоффоли. У «Джетс» на дубль Судзуки ответил Тревор Льюис, также заброшенной шайбой отметился и Пол Штястны.

Российский защитник «Монреаля» Александр Романов провёл на льду 23 минуты и 1 секунду и не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «+1». На его счету 2 броска, 1 силовой приём и 3 отбора шайбы.

«Монреаль Канадиенс», набрав 53 очка в 49 встречах, занимает 4-е место в турнирной таблице Северного дивизиона НХЛ. «Виннипег Джетс» (57) – 3-е.