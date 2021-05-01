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Сборная Финляндии разгромила команду Германии 10:0 на ЮЧМ-2021

Сборная Финляндии разгромила команду Германии 10:0 на ЮЧМ-2021
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
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На юниорском чемпионате мира по хоккею сборная Финляндии разгромила команду Германии со счётом 10:0. Встреча прошла во Фриско (США) на стадионе «Комерика-центр».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекси Малинен, Нико Хуухтанен (2), Сами Пяйвяринта, Саму Туомаала, Йоаким Кемелль, Саму Салминен (2), Вильями Юусола и Вилле Койвунен.

U18 ЧМ-2021. Группа B
01 мая 2021, суббота. 04:00 МСК
Финляндия U18
Окончен
10 : 0
Германия U18
1:0 Малинен (Юлиниеми, Вяйсянен) – 01:52' (5x5)   2:0 Хуухтанен (Вилен) – 02:11' (5x5)   3:0 Пяйвяринта (Вилен) – 07:02' (4x5)   4:0 Туомаала (Суоми) – 08:24' (5x4)   5:0 Кемелль (Хеймосалми, Пяйвяринта) – 13:13' (5x4)   6:0 Хуухтанен (Пяйвяринта) – 25:35' (5x3)   7:0 Салминен (Туомаала, Суоми) – 26:23' (5x4)   8:0 Юусола (Салминен, Койвунен) – 39:59' (5x5)   9:0 Салминен (Койвунен, Туомаала) – 48:52' (5x4)   10:0 Койвунен (Хеймосалми) – 53:13' (5x5)

Ранее на турнире в рамках группы В финны обыграли сборную России (4:3 Б) и Чехии (6:5). Немцы проиграли чехам (1:3), американцам (3:5) и россиянам (1:6). Таким образом, Германия с 4 поражениями завершила выступление на чемпионате, а Финляндия в последнем матче группового этапа сыграет с США 2 мая.

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи проходят в США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами США, Чехии, Финляндии и Германии.

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