Сборная Финляндии разгромила команду Германии 10:0 на ЮЧМ-2021

На юниорском чемпионате мира по хоккею сборная Финляндии разгромила команду Германии со счётом 10:0. Встреча прошла во Фриско (США) на стадионе «Комерика-центр».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекси Малинен, Нико Хуухтанен (2), Сами Пяйвяринта, Саму Туомаала, Йоаким Кемелль, Саму Салминен (2), Вильями Юусола и Вилле Койвунен.
Ранее на турнире в рамках группы В финны обыграли сборную России (4:3 Б) и Чехии (6:5). Немцы проиграли чехам (1:3), американцам (3:5) и россиянам (1:6). Таким образом, Германия с 4 поражениями завершила выступление на чемпионате, а Финляндия в последнем матче группового этапа сыграет с США 2 мая.
Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи проходят в США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами США, Чехии, Финляндии и Германии.
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