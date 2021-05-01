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Канадцы крупно обыграли Швейцарию на юниорском чемпионате мира

Канадцы крупно обыграли Швейцарию на юниорском чемпионате мира
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
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На юниорском чемпионате мира по хоккею сборная Канады разгромила команду Швейцарии со счётом 7:0. Встреча прошла в Плейно (США) на стадионе «Чилдренс Хелс Стар-центр».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дилан Гюнтер, Коннор Бедард, Франческо Пинелли (3), Бреннан Отман и Корсон Кулеманс.

U18 ЧМ-2021. Группа A
01 мая 2021, суббота. 04:00 МСК
Швейцария U18
Окончен
0 : 7
Канада U18
0:1 Гюнтер (Кларк) – 10:50' (5x5)   0:2 Бедард (Стэнковен, Джонстон) – 14:05' (5x5)   0:3 Пинелли (Жилкин, Целльвегер) – 21:48' (5x5)   0:4 Пинелли – 25:10' (5x4)   0:5 Отман (Пинелли, Целльвегер) – 50:11' (5x4)   0:6 Кулеманс – 55:49' (5x3)   0:7 Пинелли – 56:29' (5x3)

Ранее на турнире в рамках группы А канадцы обыграли шведов (12:1) и латвийцев (4:2), Швейцария победила Латвию (4:2) и уступила Беларуси (1:7) и Швеции (1:3). Сборная Швейцарии провела все матчи группового этапа и занимает четвёртое место. Канадцы в заключительной встрече в группе 2 мая встретятся с белорусами.

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи проходят в США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами США, Чехии, Финляндии и Германии.

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