Канадцы крупно обыграли Швейцарию на юниорском чемпионате мира

На юниорском чемпионате мира по хоккею сборная Канады разгромила команду Швейцарии со счётом 7:0. Встреча прошла в Плейно (США) на стадионе «Чилдренс Хелс Стар-центр».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дилан Гюнтер, Коннор Бедард, Франческо Пинелли (3), Бреннан Отман и Корсон Кулеманс.
Ранее на турнире в рамках группы А канадцы обыграли шведов (12:1) и латвийцев (4:2), Швейцария победила Латвию (4:2) и уступила Беларуси (1:7) и Швеции (1:3). Сборная Швейцарии провела все матчи группового этапа и занимает четвёртое место. Канадцы в заключительной встрече в группе 2 мая встретятся с белорусами.
Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи проходят в США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами США, Чехии, Финляндии и Германии.
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