Б. Миронов: предпочитаю зрелищный хоккей. Хорошо, если «Спартак» будет много забивать

Российский специалист Борис Миронов ответил на вопросы после назначения на пост главного тренера «Спартака».
«Какой была реакция на звонок из „Спартака“? Только положительная. Все мы прекрасно знаем историю и большие задачи клуба. Для любого специалиста это всегда новый вызов. Я готов на все 100% к этому вызову и постараюсь показать себя только с лучшей стороны.
Тренерская профессия – сложная. Безусловно, психология будет играть главную роль. Все люди разные, и к каждому нужно будет найти свой подход. Справимся. Хоккей не стоит на месте, с каждым годом игра совершенствуется. Я предпочитаю быстрый, агрессивный, зрелищный хоккей. Естественно, хорошо, если команда будет забивать много голов. Обороне всегда уделяется много внимания. Как и игре в атаке, большинству и меньшинству. Это наша часть работы», – цитирует Миронова официальный сайт московского клуба.
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