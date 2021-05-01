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Б. Миронов: предпочитаю зрелищный хоккей. Хорошо, если «Спартак» будет много забивать

Б. Миронов: предпочитаю зрелищный хоккей. Хорошо, если «Спартак» будет много забивать
Хоккей / КХЛ 0
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Российский специалист Борис Миронов ответил на вопросы после назначения на пост главного тренера «Спартака».

«Какой была реакция на звонок из „Спартака“? Только положительная. Все мы прекрасно знаем историю и большие задачи клуба. Для любого специалиста это всегда новый вызов. Я готов на все 100% к этому вызову и постараюсь показать себя только с лучшей стороны.

Тренерская профессия – сложная. Безусловно, психология будет играть главную роль. Все люди разные, и к каждому нужно будет найти свой подход. Справимся. Хоккей не стоит на месте, с каждым годом игра совершенствуется. Я предпочитаю быстрый, агрессивный, зрелищный хоккей. Естественно, хорошо, если команда будет забивать много голов. Обороне всегда уделяется много внимания. Как и игре в атаке, большинству и меньшинству. Это наша часть работы», – цитирует Миронова официальный сайт московского клуба.

Борис Миронов стал главным тренером хоккейного «Спартака»
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