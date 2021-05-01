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«Сан-Хосе» проиграл «Колорадо» в дебютном матче Чеховича

«Сан-Хосе» проиграл «Колорадо» в дебютном матче Чеховича
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 3:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Габриэль Ландеског, Кейл Макар и Микко Рантанен. Российский форвард Валерий Ничушкин за 17.25 на площадке два раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

Нападающий «Шаркс» Александр Барабанов за 19.15 на льду заработал показатель полезности «-1», другой форвард Иван Чехович в дебютном матче сыграл 10.55 и результативных действий не совершил. Защитник Николай Кныжов провёл на площадке 20.23, его показатель полезности составил «0».

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Следующий матч команды проведут между собой 2 мая, а затем 4 и 6 мая сыграют уже в Сан-Хосе.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 мая 2021, суббота. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Ландеског (Макар, Рантанен) – 11:13' (5x4)   2:0 Макар (Рантанен, Донской) – 13:13'   3:0 Рантанен (Ландеског, Сёдерберг) – 58:21' (en)
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