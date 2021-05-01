«Сан-Хосе» проиграл «Колорадо» в дебютном матче Чеховича

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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 3:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Габриэль Ландеског, Кейл Макар и Микко Рантанен. Российский форвард Валерий Ничушкин за 17.25 на площадке два раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

Нападающий «Шаркс» Александр Барабанов за 19.15 на льду заработал показатель полезности «-1», другой форвард Иван Чехович в дебютном матче сыграл 10.55 и результативных действий не совершил. Защитник Николай Кныжов провёл на площадке 20.23, его показатель полезности составил «0».

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Следующий матч команды проведут между собой 2 мая, а затем 4 и 6 мая сыграют уже в Сан-Хосе.