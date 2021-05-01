«Аризона» обыграла «Вегас», «Анахайм» уступил «Лос-Анджелесу»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотс» дома обыграла «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джо Хэйден, Майкл Бантинг и Кристиан Фишер. Российский защитник Илья Любушкин за 19.44 на площадке два раза бросил по воротам, его показатель полезности составил «0».

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Следующий матч команды проведут между собой 2 мая, затем «Аризона» 4 и 6 мая примет «Лос-Анджелес Кингз», а «Вегас» в эти же даты проведёт выездные встречи с «Миннесотой Уайлд».

В другом матче игрового дня «Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 2:1. За «Кингз» голы забили Лиас Андерссон и Анже Копитар. У «Дакс» единственной шайбой отметился Хейдн Флёри. Следующий матч команды проведут между собой 2 мая.

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