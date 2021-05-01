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«Аризона» обыграла «Вегас», «Анахайм» уступил «Лос-Анджелесу»

«Аризона» обыграла «Вегас», «Анахайм» уступил «Лос-Анджелесу»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотс» дома обыграла «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джо Хэйден, Майкл Бантинг и Кристиан Фишер. Российский защитник Илья Любушкин за 19.44 на площадке два раза бросил по воротам, его показатель полезности составил «0».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир»

Следующий матч команды проведут между собой 2 мая, затем «Аризона» 4 и 6 мая примет «Лос-Анджелес Кингз», а «Вегас» в эти же даты проведёт выездные встречи с «Миннесотой Уайлд».

НХЛ - регулярный чемпионат
01 мая 2021, суббота. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
3 : 0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Хэйден (Брассар, Демерс) – 09:13' (5x5)   2:0 Бантинг (Шмальц) – 41:30' (5x5)   3:0 Фишер (Дворак, Круз) – 57:23' (en)

В другом матче игрового дня «Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 2:1. За «Кингз» голы забили Лиас Андерссон и Анже Копитар. У «Дакс» единственной шайбой отметился Хейдн Флёри. Следующий матч команды проведут между собой 2 мая.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир»

НХЛ - регулярный чемпионат
01 мая 2021, суббота. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Флёри (Зеграс) – 05:37' (5x5)   1:1 Андерссон (Виларди, Мур) – 54:56' (5x5)   1:2 Копитар (Браун, Андерсон) – 59:04' (5x5)
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