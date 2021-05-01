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Дженовей, Хольцер, Холланд, Секстон и Литовченко покинули «Автомобилист»

Дженовей, Хольцер, Холланд, Секстон и Литовченко покинули «Автомобилист»
Хоккей / КХЛ 0
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ХК «Автомобилист» на официальном сайте клуба сообщил о расставании с пятью хоккеистами, у которых истёк срок действия контрактов. Команду покинули защитники Чарльз Дженовей и Корбиниан Хольцер, а также нападающие Питер Холланд, Дэн Секстон и Вячеслав Литовченко.

Дженовей в нынешнем сезоне принял участие в 58 встречах регулярного чемпионата, набрав 25 (3+22) очков при показателе полезности «+16». В плей-офф КХЛ на счету Дженовея пять встреч, в которых он не отметился результативными действиями.

Хольцер в нынешнем сезоне принял участие в 25 встречах регулярного чемпионата, набрав 4 (1+3) очка при показателе полезности «-7». В плей-офф КХЛ на счету Хольцера пять встреч, в которых он набрал 2 (0+2) очка.

Секстон в нынешнем сезоне принял участие в 41 встрече регулярного чемпионата, набрав 25 (7+18) очков при показателе полезности «+7». В плей-офф КХЛ Секстон не выступал.

Холланд в нынешнем сезоне принял участие в 59 встречах регулярного чемпионата, набрав 36 (12+24) очков при показателе полезности «-6». В плей-офф КХЛ на счету Холланда пять встреч, в которых он отдал одну результативную передачу.

Литовченко перешёл в «Автомобилист» в 2018 году и на протяжении трёх последних сезонов выступал за команду. За это время он провёл 171 матч и набрал 45 (21+24) очков, включая 7 (4+3) баллов в плей-офф.

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