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Агент Черных: Жарков хотел остаться в «Салавате», и он бы остался при должном предложении

Агент Черных: Жарков хотел остаться в «Салавате», и он бы остался при должном предложении
Хоккей / КХЛ 0
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Один из ведущих хоккейных агентов Александр Черных, представляющий интересы ряда игроков Континентальной хоккейной лиги, прокомментировал уход нападающего «Салавата Юлаева» Владимира Жаркова из уфимской команды.

«Почему Уфа не оставила Жаркова? Может, они высвобождают деньги из-под потолка зарплат, хотят взять кого-то ещё. Жарков хотел остаться в «Салавате», и он бы остался при должном предложении», — сказал Черных в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Павлу Панышеву и Сергею Емельянову.

Напомним, ранее стало известно, что «Салават Юлаев» не может договориться о новом контракте с Жарковым. Заинтересованность в форварде проявлял омский «Авангард» и ярославский «Локомотив».

В нынешнем сезоне 33-летний форвард провёл в регулярном чемпионате 52 матча и набрал 19 (4+15) очков при показателе полезности «+12».

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