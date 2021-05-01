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Порядин, Абросимов и Брынцев не примут квалификационные предложения «Нефтехимика»

Порядин, Абросимов и Брынцев не примут квалификационные предложения «Нефтехимика»
Хоккей / КХЛ 0

Одни из ведущих хоккейных агентов Александр Черных и Юрий Николаев, представляющие интересы ряда игроков Континентальной хоккейной лиги, прокомментировали трансферную ситуацию в «Нефтехимике».

«Что с Порядиным и «Нефтехимиком»? Порядину сделали квалификацию, клуб объявил об этом на сайте. Мы её точно принимать не будем», — сказал Черных в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Павлу Панышеву и Сергею Емельянову.

«Ни по Порядину, ни по Абросимову, ни по Брынцеву ни одно предложение мы не примем. Можете так и написать: «Нас, агентов и игроков, не устраивает обстановка в команде «Нефтехимик», — добавил Николаев.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Павел Порядин может покинуть «Нефтехимик».

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