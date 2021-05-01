Агент Черных: Гудачека и Радила 300% не будет в «Спартаке», Бакош перейдёт в «Сочи»

Один из ведущих хоккейных агентов Александр Черных, представляющий интересы ряда игроков Континентальной хоккейной лиги, прокомментировал трансферную ситуацию в московском «Спартаке».

«Бакош будет в другой команде. Через расторжение контракта? Да.



Он уезжает в Европу? Нет, он остаётся в КХЛ, в ХК «Сочи».



Что с Гудачеком и Радилом? Пока что разговариваем с командами. Но в «Спартаке» они не остаются? 300%, что их там не будет», — сказал Черных в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Павлу Панышеву и Сергею Емельянову.

В сезоне-2020/2021 31-летний Мартин Бакош провёл за «Спартак» 46 матчей и набрал 29 (15+14) очков при показателе полезности «-14».

30-летний Лукаш Радил отыграл 58 встреч, набрав 32 (19+13) очков при показателе полезности "-4".

32-летний Юлиус Гудачек принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата, в среднем за матч отражая 90,6% бросков при коэффициенте надёжности 2.43.