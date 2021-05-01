Иван Чехович стал 50-м россиянином в НХЛ в нынешнем сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 3:0.

Нападающий «Шаркс» Александр Барабанов за 19.15 на льду заработал показатель полезности «-1», другой форвард Иван Чехович в дебютном матче сыграл 10.55 и результативных действий не совершил. Защитник Николай Кныжов провёл на площадке 20.23, его показатель полезности составил «0».

22-летний Чехович стал 50-м россиянином, который сыграл хотя бы один матч в сезоне-2020/2021. Всего на льду появлялись 11 российских вратарей, 13 защитников и 26 нападающих. Это повторение максимального показателя по количеству игроков из России в лиге после локаута в сезоне-2004/2005.

В прошлом сезоне (2019/2020) в НХЛ также отметились 50 хоккеистов из России. Рекордным остаётся сезон-1999/2000, когда хотя бы один матч провел сразу 71 игрок.