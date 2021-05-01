Агент Николаев: по Ткачёву от «Локомотива» не было вообще никакого предложения

Одни из ведущих хоккейных агентов Александр Черных и Юрий Николаев, представляющие интересы ряда игроков Континентальной хоккейной лиги, прокомментировали ситуацию с нападающим Владимиром Ткачёвым в ярославском «Локомотиве».

«Почему Владимир Ткачёв ушёл из «Локомотива»? Все вопросы к клубу. Мы не ожидали, что в Ярославле ему сделают какое-то сверхъестественное предложение, но не было вообще никакого. Что-то не сложилось у него в работе со Скабелкой», — сказал Николаевв эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Павлу Панышеву и Сергею Емельянову.



»Ткачёв будет играть в «Тракторе»? Вполне возможно. Скорее да, чем нет. Но у нас есть определённые условия, и если их выполнят, то тогда мы будем разговаривать конкретно», — добавил Черных.