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Агент Николаев: по Ткачёву от «Локомотива» не было вообще никакого предложения

Агент Николаев: по Ткачёву от «Локомотива» не было вообще никакого предложения
Хоккей / КХЛ 0

Одни из ведущих хоккейных агентов Александр Черных и Юрий Николаев, представляющие интересы ряда игроков Континентальной хоккейной лиги, прокомментировали ситуацию с нападающим Владимиром Ткачёвым в ярославском «Локомотиве».

«Почему Владимир Ткачёв ушёл из «Локомотива»? Все вопросы к клубу. Мы не ожидали, что в Ярославле ему сделают какое-то сверхъестественное предложение, но не было вообще никакого. Что-то не сложилось у него в работе со Скабелкой», — сказал Николаевв эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Павлу Панышеву и Сергею Емельянову.

»Ткачёв будет играть в «Тракторе»? Вполне возможно. Скорее да, чем нет. Но у нас есть определённые условия, и если их выполнят, то тогда мы будем разговаривать конкретно», — добавил Черных.

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