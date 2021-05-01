Охтамаа, Ткачёв, Ландер и Пулккинен покинули «Локомотив»
«Локомотив» на официальной странице в «Твиттере» объявил об уходе ряда хоккеистов.
Атте Охтамаа, Роман Савченко, Иван Ковалёв, Владимир Ткачёв, Иван Романов, Антон Ландер и Теэму Пулккинен покидают «Локомотив». Отмечается, что все игроки выходят на рынок неограниченно свободных агентов.
В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги 33-летний Охтамаа провёл 46 матчей в регулярном чемпионате и набрал 15 (6+9) очков при показателе полезности "+20". В плей-офф защитник набрал 2 (0+2) очка в 11 встречах при показателе полезности "+4".
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