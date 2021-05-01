Россия уступила Швейцарии в Еврочеллендже, «Зенит» обыграл «Барселону». Главное к утру

Сборная России уступила Швейцарии в матче хоккейного Еврочелленджа, а баскетбольный «Зенит» обыграл «Барселону» в Евролиге и сравнял счёт в серии – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Россия уступила Швейцарии в матче Еврочелленджа.
2. «Зенит» уверенно обыграл «Барселону» и сравнял счёт в серии плей-офф Евролиги.
3. «Лейпциг» вышел в финал Кубка Германии, забив гол на 120-й минуте в матче с «Вердером».
4. Сборная Финляндии разгромила команду Германии 10:0 на ЮЧМ-2021.
5. Биатлонистка Васильева расплакалась в «Инстаграме». Она получила 10 тыс. рублей за месяц.
6. Впервые в истории Евролиги будет три пятых матча плей-офф. Только ЦСКА закрыл серию всухую.
7. Екатерина Александрова вылетела с турнира в Мадриде, проиграв Виктории Азаренко.
8. «Монако» стал обладателем Еврокубка, обыграв в финале УНИКС.
9. Бруну Фернандеш признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.
10. Российский нападающий оформил хет-трик в чемпионате Дании.
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