Россия уступила Швейцарии в Еврочеллендже, «Зенит» обыграл «Барселону». Главное к утру

Сборная России уступила Швейцарии в матче хоккейного Еврочелленджа, а баскетбольный «Зенит» обыграл «Барселону» в Евролиге и сравнял счёт в серии – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Россия уступила Швейцарии в матче Еврочелленджа.

2. «Зенит» уверенно обыграл «Барселону» и сравнял счёт в серии плей-офф Евролиги.

3. «Лейпциг» вышел в финал Кубка Германии, забив гол на 120-й минуте в матче с «Вердером».

4. Сборная Финляндии разгромила команду Германии 10:0 на ЮЧМ-2021.

5. Биатлонистка Васильева расплакалась в «Инстаграме». Она получила 10 тыс. рублей за месяц.

6. Впервые в истории Евролиги будет три пятых матча плей-офф. Только ЦСКА закрыл серию всухую.

7. Екатерина Александрова вылетела с турнира в Мадриде, проиграв Виктории Азаренко.

8. «Монако» стал обладателем Еврокубка, обыграв в финале УНИКС.

9. Бруну Фернандеш признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.

10. Российский нападающий оформил хет-трик в чемпионате Дании.