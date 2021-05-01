Тренеры Перри Перн и Евгений Шалдыбин покинули «Автомобилист», сообщается на официальном сайте екатеринбургского клуба.
«Тренерский штаб главной команды покидают два специалиста. Завершил работу в «Автомобилисте» канадский тренер Перри Перн, который пришёл в клуб год назад и отработал с основным составом сезон-2020/2021. Также покидает «Автомобилист» Евгений Шалдыбин — российский специалист трудился в екатеринбургском клубе с 2018 года», — сказано в пресс-релизе уральского клуба.
Ранее ХК «Автомобилист» на официальном сайте клуба сообщил о расставании с пятью хоккеистами, у которых истёк срок действия контрактов. Команду покинули защитники Чарльз Дженовей и Корбиниан Хольцер, а также нападающие Питер Холланд, Дэн Секстон и Вячеслав Литовченко.
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