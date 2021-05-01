Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Тренеры Перри Перн и Евгений Шалдыбин покинули «Автомобилист»

Тренеры Перри Перн и Евгений Шалдыбин покинули «Автомобилист»
Хоккей / КХЛ 0

Тренеры Перри Перн и Евгений Шалдыбин покинули «Автомобилист», сообщается на официальном сайте екатеринбургского клуба.

«Тренерский штаб главной команды покидают два специалиста. Завершил работу в «Автомобилисте» канадский тренер Перри Перн, который пришёл в клуб год назад и отработал с основным составом сезон-2020/2021. Также покидает «Автомобилист» Евгений Шалдыбин — российский специалист трудился в екатеринбургском клубе с 2018 года», — сказано в пресс-релизе уральского клуба.

Ранее ХК «Автомобилист» на официальном сайте клуба сообщил о расставании с пятью хоккеистами, у которых истёк срок действия контрактов. Команду покинули защитники Чарльз Дженовей и Корбиниан Хольцер, а также нападающие Питер Холланд, Дэн Секстон и Вячеслав Литовченко.

Ковальчук покинул «Авангард» и уедет играть в НХЛ! Всё о главных трансферах в КХЛ! LIVE
Обмены, переходы, подписания контрактов – в нашей онлайн-трансляции.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021