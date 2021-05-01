«Авангард» продлил контракт с 31-летним Дедуновым

Омский «Авангард» продлил контракт с 31-летним нападающим Павлом Дедуновым, сообщается на официальном сайте КХЛ.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Дедунов провёл 59 матчей в регулярном чемпионате и набрал 6 (4+2) очков при показателе полезности "-2". В плей-офф нападающий набрал 4 (2+2) очка в 24 встречах при показателе полезности «0».

Напомним, по итогам шести матчей омский «Авангард» обыграл московский ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина. В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова взял верх, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0), а четвёртую – в шестом (1:0).