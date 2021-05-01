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Источник: голкипер «Торпедо» Кочетков подписал контракт с «Каролиной» на $ 1,85 млн

Источник: голкипер «Торпедо» Кочетков подписал контракт с «Каролиной» на $ 1,85 млн
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер Пëтр Кочетков подписал контракт новичка с «Каролиной Харрикейнз», сообщает CapFriendly.

Отмечается, что соглашение подписано на два года. Общая сумма контракта составит $ 1,85 млн. В год Кочетков будет получать $ 925 тыс.

«Каролина» выбрала Кочеткова во втором раунде драфта НХЛ — 2019 под общим 36-м номером.

В нынешнем сезоне Кочетков принял участие в десяти встречах регулярного чемпионата КХЛ за «Торпедо», в которых одержал две победы при коэффициенте надежности 2,65.

В составе молодёжной сборной России голкипер стал победителем молодёжной суперсерии 2018 года. Также Кочетков стал лучшим вратарем МЧМ-2019. Напомним, на молодёжном чемпионате мира Кочетков в составе сборной России завоевал бронзовую медаль мирового первенства.

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